Bolu'da Balık İzdihamı

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Bolu'da balık izdihamı

Vatandaş fiyatın düştüğünü görünce sıraya girdi

BOLU - Bolu'da taze hamsi ve palamut pazara adeta renk kattı. Vatandaşlar kilogramı 150 liradan satılan hamsi ve palamut için sıraya girdi.

İhsaniye Mahallesi'nde kurulan halk pazarında deniz ürünlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Geçtiğimiz hafta kilogramı 350 liradan satılan hamsi, bu hafta 150 liraya düşerek alıcı buldu. Palamut ise tanesi 150 liradan tezgaha çıktı. Hamsi ve palamut tezgahlarının önünde vatandaşlar sıraya girdi, zaman zaman izdiham yaşandı ve kısa sürede kilolarca balık satıldı.

Balıkçı Hakan Yıldız, tezgahta bolluk yaşandığını söyleyerek, "Karadeniz hamsisi orta boy ama güzeldir. Hamsi kilosu 150 lira, istavrit 200, mezgit 150, sardalya 100, uskumru ise 150 liradan satılıyor" dedi.

"Palamut tezgahı önünde sıra var"

Vatandaşların özellikle palamuta yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yıldız, "Palamut tezgahı önünde sıra var. Palamutlar yaklaşık 1,5 kilo. Tanesini 150 liradan satıyoruz. Kilogram fiyatı da 100 liraya denk geliyor. Bu hafta balık bolluğu güzel" diye konuştu.

Fiyatların düşmeyeceğini öngören Yıldız, "Hafta arası hamsi pahalıydı. 250-300 lirayı gördü. Bugün pazartesinin şansına iyi bir pazar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.