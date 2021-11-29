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Bolu'da işlenen deriler dünyaya pazarlanıyor - Son Dakika

Bolu'da işlenen deriler dünyaya pazarlanıyor

29.11.2021 11:06
Bolu'da işlenen deriler dünyaya pazarlanıyor

Ayakkabı, kemer, çanta, cüzdan ve kıyafet yapımında kullanılan büyükbaş hayvan derileri, Bolu'nun Gerede ilçesindeki fabrikalarda işlenerek birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Ayakkabı, kemer, çanta, cüzdan ve kıyafet yapımında kullanılan büyükbaş hayvan derileri, Bolu'nun Gerede ilçesindeki fabrikalarda işlenerek birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye'nin ayakkabılık deri üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin karşılandığı Bolu'nun Gerede ilçesinde, yurt içindeki mezbahalardan toplanan ve yurt dışından ithal edilen büyükbaş hayvan derileri, Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki irili ufaklı 127 fabrikaya getiriliyor.

Burada kıl, tüy ve et gibi fazlalıklarından arındırılan deriler, fiziksel ve kimyasal işleme tabi tutularak endüstriyel ürün olarak kullanılacak hale getiriliyor.

Bu tabaklama işlemiyle hazırlanan deriler, daha sonra ayakkabı, kemer, çanta, kıyafet ve cüzdana dönüştürülmesi için Almanya, İtalya, Rusya, Güney Kore, İsrail, Filistin, Ürdün, Irak ve Türk Cumhuriyetlerinin de aralarında olduğu birçok ülkeye ihraç ediliyor.

"Hem il hem de Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlıyoruz"

Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka, AA muhabirine, Gerede'nin dericilikte 900 yıllık bir tarihi olduğuna dikkati çekerek, ayakkabılık derinin yaklaşık yüzde 50'sinin burada üretildiğini anlattı.

Kaşka, 127 fabrikayla çok güçlü deri imalatına sahip olduklarını belirterek, "Rusya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesi, Yakın Doğu, Uzak Asya'ya dolaylı dolaysız deri ihracatımız var. Hem il hem de Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlıyoruz." dedi.

2021'in üretim açısından kolay ve zor yönleri olduğunu ifade eden Kaşka, sanayicilerin dünyada yaşanan değişimlere ayak uydurma noktasında zaman zaman sıkıntı yaşadığını ama artan talep artışıyla beraber ekonomiye ciddi anlamda katkı sağlamayı sürdürdüklerini kaydetti.

Kaşka, Gerede'nin deri kapasitesinin yüksek olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Gerede'de şu an ham deriden bitmiş deriye kadar günlük 350 ton kapasite var. Önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde bu yaklaşık 500 ton ve üzeri olacak. Türkiye'de Gerede, deri sektörünün en gözde, en fazla deri üretilebilen yeri olacak. Deri OSB'de Avrupa standartlarında fabrikalar yapılmaya devam ediyor. Şu anda 24 fabrikamız aktif şekilde devam ediyor. 54 firmamız yapı ruhsatlarını verdiler. İnşaatı devam eden firmalarımız var. Geriye kalan firmalarımız da önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde Avrupa Birliği standartlarında, daha hijyenik şartlarda üretimlerine devam edecekler."

"Türkiye, tüm dünyada helal konusunda en güvenilir ülke"

Gerede'de iki helal sığır jelatin yatırımının olduğuna da dikkati çeken Kaşka, "Şu an dünyanın en iyi fabrikalarından bir tanesi daha ocak ayı itibarıyla yaklaşık 100 üzeri istihdamla üretime başlayacak. Helal pazar, dünyada ciddi anlamda gelişmeye devam ediyor. Bu gelişmeleri izliyoruz." dedi.

Kaşka, dünyada domuz jelatininin yüzde 44, helal sığır jelatinin ise yüzde 28 seviyelerinde olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geriye kalanı da deniz ürünlerinden vs. yapılan jelatinler diyebiliriz. Yeni fabrikalar yapılırken helal pazarı da her yıl yüzde 2-3 seviyelerinde büyümeye devam ediyor. Türkiye bu anlamda tüm dünyada helal konusunda en güvenilir ülke. Dolayısıyla Gerede dünyada aslında ilk girişimi yaptı Gerede jelatini olarak. Hem gıda firmaları ile hem deri firmalarıyla ortak konsept geliştirdi. Bununla beraber dünyanın tonaj açısından en büyük (7 bin 500 ton) fabrikası kuruluyor. Şu anda bu fabrikaların maliyeti 30 milyon avronun üzerine çıktı. Üretimlerle birlikte Gerede sığır jelatini dünyada konuşuluyor."

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Gerede, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bolu'da işlenen deriler dünyaya pazarlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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