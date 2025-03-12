Bolu'da İtfaiye Yangın Raporu İçin 1 Milyon Lira Ücret Kararı - Son Dakika
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Ekonomi

Bolu'da İtfaiye Yangın Raporu İçin 1 Milyon Lira Ücret Kararı

Bolu\'da İtfaiye Yangın Raporu İçin 1 Milyon Lira Ücret Kararı

Bolu Belediye Meclisi, mücavir alan dışındaki işletmelere itfaiye yangın raporunu 1 milyon lira karşılığında vermeye karar verdi. AK Parti'li meclis üyesi Nadi Okur, bu ücreti eleştirirken, Belediye Başkanı Tanju Özcan, alternatif olarak diğer belediyelerden talep edilebileceğini belirtti.

12.03.2025 11:37  Güncelleme: 11:41
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Bolu Belediye Meclisi'nde alınan kararla, mücavir alan dışındaki işletmelere itfaiye yangın raporunun 1 milyon lira karşılığında verileceği açıklandı. Karara tepki gösteren AK Parti'li Meclis Üyesi Nadi Okur, ücretin yüksekliğini eleştirdi.

Bolu Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantısı, Başkan Tanju Özcan Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen 2025 yılı gelir tarifesi kapsamında, itfaiye müdürlüğüne ait ücretlendirme tablosunda değişiklik yapıldı. Karara göre, Bolu Belediyesi, mücavir alan dışındaki işletmelere itfaiye yangın raporunu 1 milyon lira karşılığında verecek.

Meclis üyesinden tepki

Yangın raporu için belirlenen 1 milyon liralık ücret, AK Parti'li Meclis Üyesi Nadi Okur'un tepkisine neden oldu. Okur, bu ücretin kabul edilemez olduğunu belirterek, 10 yataklı bir işletmeyle 100 yatak kapasiteli bir tesisin aynı ücreti ödemesinin adil olmadığını vurguladı.

Belediye Başkanı Tanju Özcan ise mücavir alan dışındaki işletmelerin yangın raporu talep etmesi halinde bu ücretin uygulanacağını belirtti. Özcan, "Biz yangın yeterlilik verilmesi konusunda tekel değiliz. Belediye sınırları içerisinde böyle bir talep olursa yerine getiririz. Belediye mücavir sahası dışında bir yangın hadisesi yaşadık. Örneğin, mücavir saha dışında olan Kartalkaya'daki otel bizden yangın uygunluk raporu istiyor, vermiyoruz. Arkadaşlarımız uygun raporu vermediği halde içerde, tutuklu. Burada ruhsatı sen vermemişsin, buralarda herhangi bir tadilat yapılmış mı, haberin olmayacak. Sen burayı denetim yetkisine sahip olmayacaksın. Ondan sonra Bolu Belediyesinden hesabını sormaya kalkacaksın. O zaman bizden hesap sorulacaksa, bizden böyle bir şey talep ediyorsan 'Biz vermeyiz' demiyoruz. Şu anda Bolu Belediyesi dışında 11 itfaiye müdürlüğü daha var. Ücretimizi fazla bulan mücavir saha dışındaki işletmeler gidip diğer belediyelerden talepte bulunabilirler. Bu konuda yasal engel bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

CHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilen karar doğrultusunda, itfaiye yangın raporunun ücreti 1 milyon lira olarak belirlendi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Tanju Özcan, AK Parti, Belediye, Politika, Ekonomi, İtfaiye, Hukuk, bolu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bolu'da İtfaiye Yangın Raporu İçin 1 Milyon Lira Ücret Kararı - Son Dakika

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