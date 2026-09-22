Bolu'da kışlık erzak mesaisi salçalık domates ve turşuluk ürünlere talebi artırdı - Son Dakika
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Bolu'da kışlık erzak mesaisi salçalık domates ve turşuluk ürünlere talebi artırdı

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Bolu\'da kışlık erzak mesaisi salçalık domates ve turşuluk ürünlere talebi artırdı
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Bolu'da sonbaharla düşen sıcaklıklar kışlık erzak mesaisini başlattı; vatandaşlar semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Salçalık domates, kapya biber ve turşuluk ürünlere talep yoğunlaşırken pazarcı esnafı fiyatların uygun, ürünlerin taze olduğunu söyledi.

Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kışlık erzak hazırlığına başlayan vatandaşlar, semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Pazarda en çok salçalık domates, kapya biber ve turşuluk ürünler ilgi görüyor.

Bolu'da sonbaharın gelmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yaklaşan kış mevsimi öncesi hazırlıklar başladı. Kış boyunca tüketecekleri gıdaları hazırlamak isteyen vatandaşlar, kentteki semt pazarlarına akın etti. Pazara gelen vatandaşlar tezgahların önünde uzun kuyruklar oluştururken, özellikle salça ve kornişon turşu yapımında kullanılan ürünlere talep yoğunlaştı.

"Dolaplık ve salçalık ürünlere ilgi büyük"

Pazarcı esnafı Hakkı Can Kavuncu, kışın mevsimi dışında bulunmayan ürünlerin donduruculara kaldırılmaya başlandığını belirterek, "Dolaplık ürün satışları başladı. Şu anda şeker fasulye, barbunya, normal fasulye, turşuluk malzemeler, bamya, kapya biber ve salçalık domates çeşitlerimiz tezgahta yerini aldı. Vatandaşlar kışlık ürünlerini hazırlayıp dondurucuya atıyor ya da salça yapıyor. Kışın çıkmayan ürünleri şimdiden depolayıp yemeklerinde kullanacaklar. İlgi bayağı yoğun. Şeker fasulye, barbunya, turşuluklar, kapya biber ve domatese talep oldukça yüksek" dedi.

Kasa hesabı satışlarda fiyatlar uygun

Tezgahlardaki güncel fiyatlar ve satış şartları hakkında bilgi veren Kavuncu, "Şeker fasulye 150 lira, barbunya 100 liradan satılıyor; akşam pazarlarında barbunya 80 liraya kadar düşüyor. Turşuluk ürünlerin kilogram fiyatı 50 ile 80 lira arasında değişiyor. Kasa hesabıyla satılan kapya biber 35-40 lira civarında alıcı buluyor. Salçalık domates kasa hesabında 25 liradan, normal kırmızı domates ise yine kasa hesabıyla 40 liradan veriliyor. Fiyatlar son derece uygun, ürünlerimiz günlük ve taze geliyor. Piyasada mal bollaştıkça pazara taze ürün girişi de artıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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