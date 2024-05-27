Bolu'da Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında durgunluk yaşanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bolu'da Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında durgunluk yaşanıyor

Bolu\'da Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında durgunluk yaşanıyor

Bolu'da Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında son yılların en durgun günleri yaşanıyor. Mudurnu'da kurulan hayvan pazarında satışlar durma noktasına geldi. Hayvan satıcıları fiyatların düşmesini bekliyor. Vatandaşların alım gücünün düşük olduğu belirtiliyor.

27.05.2024 13:05
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Bolu'da Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında son yılların en durgun günleri yaşanıyor.

Mudurnu'da kurulan hayvan pazarında sakin günler yaşanıyor. Küçükbaş hayvanların 8 bin TL ile 15 bin TL arasında, büyükbaş hayvanların ise 100 bin TL ile 250 bin TL arasında satışa sunulduğu hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesinde satışlar durma noktasına geldi. Hayvan satıcıları fiyatların ilerleyen günlerde düşmesini beklediklerini ifade etti.

Vatandaşların alım gücünün düşük olduğunu dile getiren Ferhat Özgıcır, "Kurbanlık fiyatları hızla düşmekte. Daha da fiyatlar düşecek gibi. İnsanların alım gücü yok. Mezbahanede 100'e yakın hayvan kesiliyordu, 50'ye düştü. Şu anda ortalama bir büyükbaş hayvan 100 bin TL ile 120 bin TL civarında satışa sunuluyor. 6-7 kişilik hisse olduğunda ise vatandaşlara 20 bin TL, 25 bin TL ödemek fazla geliyor" dedi.

Satıcı Rahmi Tirik ise "Hayvan pazarı ölü. Alan yok, satan yok. Vatandaş hayvanlarını pazara getirdi, getirdiği gibi geri götürüyor. İnsanların hayvanı elinde kalacak" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bolu'da Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında durgunluk yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında durgunluk yaşanıyor - Son Dakika
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