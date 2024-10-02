Bolu'da Öğrencilere Ticari Taksi Ücretlerinde Yüzde 20 İndirim - Son Dakika
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Ekonomi

Bolu'da Öğrencilere Ticari Taksi Ücretlerinde Yüzde 20 İndirim

Bolu\'da Öğrencilere Ticari Taksi Ücretlerinde Yüzde 20 İndirim

Bolu Belediyesi, öğrencilerin şehir içi ulaşımda daha ucuza seyahat edebilmeleri için ticari taksi tarifelerinde yüzde 20 indirim uygulamaya başladı. Öğrenci kimliğini beyan eden öğrenciler indirimli tarifeden faydalanabilecek.

02.10.2024 15:43  Güncelleme: 15:45
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Bolu'da öğrenciler için ticari taksi tarifelerinde yüzde 20 indirime gidildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi'nde alınan kararla birlikte ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin ticari taksilerden yüzde 20 indirimli faydalanabileceğini açıkladı.

Öğrencilerin şehir içi ulaşımda daha rahat ve ucuza seyahat edebilmesi için taksilerde tarife değişikliğine giden Bolu Belediyesi'nin yeni uygulamasına göre öğrenci kimliğini beyan eden öğrencilerden yüzde 20 daha az ücret alınacak. Bolu Belediye Meclis Toplantısı'nın ekim ayı birinci birleşiminde CHP'li üyeler tarafından meclise sunulan "şehir içi taksi ücretlerinde öğrencilere yüzde 20 indirim uygulaması" hakkındaki önerge, 6. madde olarak gündeme alındı ve oybirliğiyle meclisten geçti. Şehirdeki öğrencileri ilgilendiren bu karar önümüzdeki birkaç gün içerisinde Bolu'da uygulanmaya başlayacak. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bolu'da Öğrencilere Ticari Taksi Ücretlerinde Yüzde 20 İndirim - Son Dakika

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