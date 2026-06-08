Bolu Pazarı'nda Yaz Meyveleri Başladı - Son Dakika
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Bolu Pazarı'nda Yaz Meyveleri Başladı

Bolu Pazarı\'nda Yaz Meyveleri Başladı
08.06.2026 14:17
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Bolu'daki Pazartesi Pazarı'nda yaz meyveleri tezgahlarda yerini aldı, fiyatlar düşüyor.

Bolu'da pazar tezgahlarında çeşitli yaz meyveleri yerini aldı. Pazarcı esnafı, yaz meyvelerinin fiyatların önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini ifade etti.

İhsaniye Mahallesi'nde kurulan Pazartesi Pazarı'nda çilek, erik, kiraz, kayısı, şeftali ve kavun gibi yaz meyveleri tezgahlardaki yerini aldı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kış ve bahar aylarında tüketilen meyvelere ilginin azalırken vatandaşların yaz meyvelerine yöneldiği gözlendi.

Pazarda kirazın kilogramı 100 ila 400 lira arasında değişirken, şeftali 50-100 lira, çilek 100-120 lira, erik 150 lira, kavun ise tane olarak 65 liradan satışa sunuldu.

"Fiyatlarda artıştan ziyade düşüş oluyor"

Pazardaki yaz meyvelerinin fiyatları hakkında bilgi veren pazarcı Tunahan Ünal, fiyatların artıştan ziyade düştüğünü ifade ederek, "Yaz meyveleri başladı. Ürününe göre fiyat var; 100'e de kiraz var, 300-400 lira aralığında da kiraz var. En çok erik, kiraz, tatlı kayısılar satılıyor. Piyasasına göre, ürününe göre fiyat var. Şeftali 50 liradan 100 liraya, kirazlar 100 liradan 400 liraya Çilek 100-120 lira civarı fiyatlar var. Yaz geldiğinden ötürü muzların satışı yavaşladı. Kavunumuzun tane fiyatı da 65 lira. Fiyatlarda artıştan ziyade düşüş oluyor" dedi.

"Çileği 120 liradan aldım"

Reçel yapmak için çilek aldığını belirten Şükran Özgenç, "Reçel yapmak için çilek aldım. Fiyatlar artık herkesin durumuna göre. Ben tek kişi kaldığım için birer kilo alıyorum. Çileği 120 liradan aldım" şeklinde konuştu.

"Pazarımız her aileye, her keseye hitap eden bir pazar"

Pazarın her keseye hitap ettiğini vurgulayan bir vatandaş, "Kayısı, şekerpare, çilek alıyorum. Biraz daha meyveler olmamış gibi ama çilekleri organik alıyorum. Tanıdık yerimiz var. Fiyatlar normal. Her aile pazardan alışveriş yapabilir. Pazarımız her aileye, her keseye hitap eden bir pazar. Herkes çoluğuna çocuğuna bir şeyler alabilir" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bolu Pazarı'nda Yaz Meyveleri Başladı - Son Dakika

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