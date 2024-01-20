Bolu Ticaret ve Sanayi Odası\'ndan 4,5 Milyon Liralık Yeni Makam Aracı

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası milyonluk makam araçlarına yenisini ekledi. 4 milyon 500 lira değerindeki Audi A6 marka 3'ncü lüks makam aracı alınması tepkilere neden oldu.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'na (BTSO) geçtiğimiz aylarda 1 adet Audi A6 marka makam aracı varken, 1 milyon 500 bin liraya yerli üretim TOGG alındı. 2 adet makam aracı bulunan Abdullah Alemdar'ın başkanlığındaki Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni bir makam aracı daha aldığı öğrenildi. Yaklaşık değeri 4 milyon 500 lira olan Audi A6 marka lüks makam aracının alınmasıyla BTSO'nun 3 adet lüks makam aracı oldu. Oda bütçesinden kısa süre içerisinde makam araçlarına toplamda 6 milyon lira harcanması, yönetim kurulundaki üyeler tarafından tepkilere neden oldu. - BOLU