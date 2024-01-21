Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü yapılan Kabine toplantısının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği maaşlara ek zam gelişmesini duyurmuş ve "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor" ifadelerini kullanmıştı.
" Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerimizin maaşlarına yansıtmak istiyoruz." diyen Erdoğan, 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseleceğini duyurmuştu.
Emekli maaşlarına yapılan zam oranı yeni tartışmaları da beraberinde getirirken Ankara kulislerine düşen iddia büyük ses getirdi.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde emekli maaşlarına ek zam yapılabileceği iddia edildi. Emeklilerin tamamına seyyanen bir zam gelebileceği ve bu rakamın 4 bin ila 8 bin lira arasında olacağı öne sürülüyor.
Son Dakika › Ekonomi › Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir - Son Dakika