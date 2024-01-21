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Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir - Son Dakika
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Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir

SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yapılan yüzde 5'lik ek zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılması tartışma konusu olurken, Ankara kulislerine düşen iddia büyük ses getirdi. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesinde emeklilerin tamamına 4 bin ila 8 bin lira arasında seyyanen zam yapılabileceği öne sürüldü.

21.01.2024 - 10:26,  Güncelleme: 10:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü yapılan Kabine toplantısının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği maaşlara ek zam gelişmesini duyurmuş ve "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor" ifadelerini kullanmıştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL'YE YÜKSELDİ

" Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerimizin maaşlarına yansıtmak istiyoruz." diyen Erdoğan, 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseleceğini duyurmuştu.

ANKARA KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN İDDİA

Emekli maaşlarına yapılan zam oranı yeni tartışmaları da beraberinde getirirken Ankara kulislerine düşen iddia büyük ses getirdi.

"4 BİN TL İLE 8 BİN TL ARASINDA SEYYANEN ZAM YAPILACAK"

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde emekli maaşlarına ek zam yapılabileceği iddia edildi. Emeklilerin tamamına seyyanen bir zam gelebileceği ve bu rakamın 4 bin ila 8 bin lira arasında olacağı öne sürülüyor.

Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
YORUMLAR (55)
  • Uğur RİZE: İnşallah yaparlar yoksa oy alamayacaklar bu belli emekli bu zam a cok sikayetci 10 binlira nedir ya yazık günah Yanıtla 70 672
  • Sadoca Sadoca: SSK BAĞ-KUR emeklisi en az 15 bin almalı ki çocuklarına bile muhtaç kalmamalı Yanıtla 39 534
  • Can Yıldırım : 10bine tamamladik demeye utanir insan yaziklar olsun en dusuk emekli maasi minimum 15 bin olmaliydi Yanıtla 26 426
  • Kaan Arslan: 8077 tl dahi verse ben oy kullanmaya gitmeyeceğim büyük konuştum Yanıtla 95 349
  • Zeynep Yedidağ: Peki emekliler bunu yer mi! Yanıtla 44 369
  • Zeynep Yedidağ: Önce insanları kuru ekmeğe muhtaç edecekler sonra seçimin yüzü suyu hürmetine o kuru ekmeği lutfedecekler...Millet de bunlara oy verecek öyle mi?Sebep? 99 264
  • Koray Gumran: Sen parq icinmi oy ation 86 164
  • Erol MARASLI: Bunu yiyecek O kadar çok emekli var şaşar kalırsın.sorgulama denen birşey yok.sadece cebe giren fazladan 3 kurusu görür 90 96
  • alos : Oyum satılıkmı diyosun 57 82
  • Beşiktaş 1903: Uğur yani yaparsa koşup gene vereceksiniz 43 23
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Bağ Kur, Ankara, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir - Son Dakika
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