Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir

F.Bahçe\'ye 2 gole mal olan gol öncesinde faul var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü yapılan Kabine toplantısının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği maaşlara ek zam gelişmesini duyurmuş ve "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor" ifadelerini kullanmıştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL'YE YÜKSELDİ

" Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerimizin maaşlarına yansıtmak istiyoruz." diyen Erdoğan, 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseleceğini duyurmuştu.

ANKARA KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN İDDİA

Emekli maaşlarına yapılan zam oranı yeni tartışmaları da beraberinde getirirken Ankara kulislerine düşen iddia büyük ses getirdi.

"4 BİN TL İLE 8 BİN TL ARASINDA SEYYANEN ZAM YAPILACAK"

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde emekli maaşlarına ek zam yapılabileceği iddia edildi. Emeklilerin tamamına seyyanen bir zam gelebileceği ve bu rakamın 4 bin ila 8 bin lira arasında olacağı öne sürülüyor.