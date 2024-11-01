Boost The Future Programı 6. Dönemde Başladı

Ekonomi

Endeavor Türkiye ve Akbank LAB'in desteği ile hayata geçirilen Boost The Future'ın 6'ncı dönemi, programa katılmaya hak kazanan 10 yeni girişim ile 17 Ekim'de başladı.

Dünya çapındaki etkin girişimcileri destekleyen bir girişimci ağı olan ve 2007 yılından bu yana Türkiye'de de faaliyet gösteren Endeavor Türkiye ile Akbank'ın inovasyon merkezi Akbank LAB iş birliğinde hayata geçirilen Boost the Future girişim hızlandırma programının 6'ncı dönemi 17 Ekim'de başladı.

Programla hedeflerinin Türk girişimcilik ekosistemine yeni başarı hikayeleri kazandırmak olduğunu belirten Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı ve Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Civelek Yüce, "Girişimciliği ülkemizi ve dünyayı geleceğe taşımak için en temel araçlardan biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda inovasyon ve girişimcilik ekosistemin gelişimi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bunun bir yansıması olan Boost the Future hızlandırma programımız, 6'ncı döneminde de birbirinden başarılı girişimleri güçlendirmeye hazırlanıyor. Bir kez daha yeni nesil bir yaklaşımla teknoloji girişimlerinin ölçeklenmesi, büyümesi ve uluslararası arenaya açılmasında rol oynayacağız. Girişimcilerimizle birlikte el ele yeni başarı hikayelerine imza atacağımıza inancımız tam" dedi.

Açılış konuşmasının ardından Endeavor Girişimcisi ve YK Üyesi Fırat İşbecer'le bir söyleşi de gerçekleştirildi. İşbecer, söyleşi sırasında erken aşama girişimlerin ekiplerini büyütmeleriyle ilgili "Melek yatırımcısı olduğum çok erken aşama girişimlere, ekibe karar verici kademede yol arkadaşları alırken mutlaka dikkat etmeleri gerektiğini söylüyorum, çünkü yeni kurulan şirketler için iki kişilik yeni istihdam bile şirketin ciddi oranda büyümesini ifade ediyor. İki kuruculu bir ekip iki çalışan işe alınca yüzde yüz büyümüş oluyor" dedi.

Sadece gelişmiş ülkelerde değil, Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmekte olan 40'a yakın pazarın da büyük potansiyeli olduğuna dikkat çeken Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, "Endeavor Global, Endeavor Catalyst Fonu ile Endeavor girişimlerine, rol modeli olarak ekosistemlere geri verebilmeleri için uygun bir platform sağlıyor ve bu fon aracılığıyla Endeavor girişimlerine yatırım yapıyor. Bu yıl, Endeavor Catalyst, Kauffman Fund Returners Index'te 1. sırada yer aldı. Bu birincilik Endeavor'ın bulunduğu tüm ülkelere, Silikon Vadisi dışındaki yerlere yatırım yapmanın da üst düzey girişim sermayesi getirilerinin gelebileceğini kanıtlayan bir dönüm noktası oldu. Endeavor olarak, Bending Spoons, Careem ve InstaDeep gibi şirketler de dahil olmak üzere portföyümüzde bulunan 59 unicorn ve 24 başarılı çıkışa sahip olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Yeni nesil girişimler 10 hafta süren hızlandırma programına seçildi

Yapay zeka destekli bir kariyer platformu 100sClub, kurumların internet sitelerini ve mobil uygulamalarını engelli bireyler için erişilebilir hale getiren bir B2B çözümü Binclusive, yapay zeka destekli bir sosyal finans uygulaması bottomUP, startup performansını gerçek zamanlı takip etme ve deal flow süreçlerini etkili şekilde yönetme imkanı sunan Bounce Watch, işletmelere karbon ayak izlerini ölçme, takip etme ve raporlama imkanı sunan Carbon Gate, yapay zeka model ve servislerini tek platformda sunarak ürün geliştirme süreçlerini hızlandıran Eachlabs, websitesi veya mobil uygulamalarda sunucu taraflı pazarlama ölçümlemesi ve analitiği hizmeti sunan Hardal, şehir park yerleri için yenilikçi ve akıllı park çözümü sunan LetsParky, enerji ve sürdürülebilirlik alanında yazılım çözümleri sunan Lumian Energy ve çalışan bağlılığı ve zaman yönetimi sorunlarına çözüm sunan Passgage, Boost the Future'un 6'ncı dönemine seçilen girişimler oldu.

Boost the Future'ın özel olarak tasarlanmış eğitimlerine ve atölye çalışmalarına katılmaya hak kazanan girişimciler, 10 hafta sürecek olan program boyunca Endeavor'ın deneyimli mentorlarından destek alacak ve yatırımcılarla tanışma şansını yakalayacak. Girişimciler ayrıca Endeavor'ın Girişimci Seçim ve Destek ekibi tarafından yakın takibe alınarak Endeavor Yerel Seçim Panelleri'ne katılım önceliğine ve Akbank LAB ile yakından çalışma fırsatına da sahip olacak.

Yaklaşık üç ay sürecek program, girişimcileri yatırımcılarla buluşturacak Demo Day Etkinliği ile son bulacak. Türkiye girişim ekosisteminin önemli temsilcilerinin davet edileceği Demo Day'de girişimciler, kendilerini tanıtma ve yatırım bulma yolunda önemli birer fırsat yakalayacaklar. - İSTANBUL