Borrell: ABD-AB Anlaşması Avrupa'yı Zayıflatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Borrell: ABD-AB Anlaşması Avrupa'yı Zayıflatıyor

30.07.2025 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Joseph Borrell, ABD-AB ticaret anlaşmasının Avrupa'nın jeopolitik konumunu zayıflattığını belirtti.

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret anlaşmasının Avrupa'yı zayıflattığını bildirdi.

Borrell, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü duyurduğu ABD ile AB arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Kötü strateji, kötü sonuçlara yol açar." ifadesini kullanan Borrell, "Komisyon, yetki alanı dışında olan daha fazla silah ile doğalgaz satın almayı kabul ederek ve tek taraflı tarifelere göz yumarak Trump'ı sakinleştirmeyi ve dalkavukluk yapmayı seçti." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, "Avrupa, bir golf sahasında sadece 1 saat içinde yapılan bir anlaşmadan jeopolitik olarak zayıflamış bir şekilde çıktı." ifadesini kullandı.

Borrell, AB'deki üst düzey pozisyonunu 1 Aralık 2024'te Kaja Kallas'a devretmişti.

ABD Başkanı Trump, pazar günü İskoçya'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıklamıştı.

AB ile çerçeve ticaret anlaşması konusunda uzlaştıklarını belirten Trump, "AB, ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı kabul etti. AB, ayrıca ABD'de 600 milyar dolardan fazla yatırım yapacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini bildiren Trump, AB pazarının ABD ürünlerine tamamen açılacağını belirtmişti.

Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koymuştu.

Trump, AB ile anlaşma sağlanmaması durumunda 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden ABD'ye gönderilecek ürünlere yüzde 30 seviyesinde gümrük vergisi koymaya hazırlanıyordu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borrell: ABD-AB Anlaşması Avrupa'yı Zayıflatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Fenerbahçe’den transfer bombası Real Madrid’in yıldızı geliyor Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
İzmit’te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu İzmit'te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
Yol çöktü Araç dev çukura gömüldü, sürücü son anda kurtarıldı Yol çöktü! Araç dev çukura gömüldü, sürücü son anda kurtarıldı
Düşük yapan anne hastaneye gitti, çocuklar evde yangın çıkardı Düşük yapan anne hastaneye gitti, çocuklar evde yangın çıkardı
Japonya’da aşırı sıcaklar 16 can aldı 10 binin üzerinde kişi hastanelik oldu Japonya'da aşırı sıcaklar 16 can aldı! 10 binin üzerinde kişi hastanelik oldu
Usulsüzlükler tespit ediliyor SGK, binlerce emekliye maaş kesintisi bildirimi yapacak Usulsüzlükler tespit ediliyor! SGK, binlerce emekliye maaş kesintisi bildirimi yapacak
Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 zam teklif edildi Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 zam teklif edildi
Mersin’de 12 yaşındaki çocuk 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü Mersin'de 12 yaşındaki çocuk 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı

14:36
8.8’lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
12:54
Bursa’yı kül eden alevler bir tek oraya ulaşamadı Nedeni herkese ders olacak cinsten
Bursa'yı kül eden alevler bir tek oraya ulaşamadı! Nedeni herkese ders olacak cinsten
11:40
Görüntü Türkiye’den Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
Görüntü Türkiye'den! Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
19:03
Kazakistan ile 20 ticaret anlaşmasına varıldı
Kazakistan ile 20 ticaret anlaşmasına varıldı
19:01
İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti’ni tanıyacağız
İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacağız
18:59
Angola’da akaryakıt zammı protestoları kanlı bitti: 4 ölü, 500 gözaltı
Angola'da akaryakıt zammı protestoları kanlı bitti: 4 ölü, 500 gözaltı
18:50
Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un heykeli 65 yıl sonra Türkiye’de
Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un heykeli 65 yıl sonra Türkiye'de
18:31
Rusya’dan Zoom’a 79,6 milyon rublelik dev ceza
Rusya'dan Zoom'a 79,6 milyon rublelik dev ceza
18:20
Tekirdağ’daki Türkmeneli Göleti’nde su seviyesi yüzde 5’in altına düştü
Tekirdağ'daki Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına düştü
17:55
Devlet Bahçeli, yerli sosyal medya platformu NeXT Sosyal’e katıldı
Devlet Bahçeli, yerli sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı
17:44
FED Temmuz kararı için geri sayım başladı: Piyasalar alarma geçti
FED Temmuz kararı için geri sayım başladı: Piyasalar alarma geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 14:58:34. #7.11#
SON DAKİKA: Borrell: ABD-AB Anlaşması Avrupa'yı Zayıflatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.