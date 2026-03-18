Borsa Düşüşte, Üretici Enflasyonu Artıyor

18.03.2026 17:16
New York borsası, şubat ayı üretici enflasyon verileri ve petrol fiyatlarındaki artışla geriledi.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi ülkede üretici enflasyonunun şubatta hızlandığını gösteren verilerle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,17 azalışla 46.913,93 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalarak 6.697,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 kayıpla ?22.421,96 puana geriledi.

Orta Doğu'da süren gerilime ilişkin haber akışı, petrol fiyatlarındaki hareketler, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve Fed'in bugün açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemeleri sonucu küresel ticarette önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin aksaması ve arz endişeleriyle petrol fiyatlarındaki yükseliş piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 4,3 artışla 107,9 dolar olurken aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 1,9 artarak 98 dolardan alıcı buldu.

İran'ın petrol rafinelerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirmesi petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü harekette etkili oldu.

Enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyon görünümüne dair endişeleri artırdığı bir dönemde ABD'de açıklanan veriler ise üretici enflasyonunun şubatta hızlandığını ortaya koydu.

Buna göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 3,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Üretici enflasyonu yıllık bazda son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 2,9 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de şubatta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Beklentilerin üzerinde gelen üretici enflasyonu verilerinin ardından Fed'in bu yıl faiz indirimi beklentilerinde azalma görüldü.

Analistler, Orta Doğu'daki çatışmanın petrol ve nakliye fiyatlarını artırmasıyla fiyat artışlarının daha hızlanabileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

Enflasyona yönelik artan risklerin Fed'in kararları bugün açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında değerlendirilmesi beklenirken bankanın toplantının ardından politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Bankanın toplantı sonrasında yayımlayacağı ekonomik projeksiyonlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar, ekonominin ve para politikasının seyrine ilişkin daha fazla bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
’Kar payı’ adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu 'Kar payı' adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu
Almanya’da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi Almanya'da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi
Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu

17:51
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
17:25
Herkesi solladı Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler fırtınası
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
16:46
Liverpool maçı öncesi Osimhen’e büyük şok
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
15:39
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM’den yanıt
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt
Advertisement
