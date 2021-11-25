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Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika

Borsa günü yükselişle tamamladı

25.11.2021 18:20
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kazancıyla günü 1.819,23 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kazancıyla günü 1.819,23 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 31,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,30 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,45 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,97 ile ulaştırma oldu.

Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu 1.819,23 puana taşıdı.

Analistler, enflasyon baskısı ve yeni tip koronavirüs vakalarındaki artışın oluşturduğu belirsizliklerle küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde ise pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.

Yarın yurt içinde finansal istikrar raporu ile uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Japonya'da enflasyonun takip edileceğini ifade eden analistler, ABD borsalarının ise resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.850'nin direnç, 1.760 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Borsa İstanbul, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi


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