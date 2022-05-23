Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü yükselişle tamamladı

23.05.2022 18:49
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 değer kazancıyla 2.380,90 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 değer kazancıyla 2.380,90 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 39,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,74 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,90 ile madencilik oldu.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Yarın devam eden Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 ve 2.290 seviyelerinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika


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