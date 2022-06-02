Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

02.06.2022 13:05
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.587,23 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.587,23 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Günün ilk yarısında 2.587,23 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,54 ve 13,97 puan değer kazancıyla 2.582,73 puan oldu. Toplam işlem hacmi 16,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,67 ve holding endeksi yüzde 0,30 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,54 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile turizm oldu.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin söylemlerindeki şahin ton nedeniyle küresel risk iştahının düşük seyrettiğini kaydetti.

Bugün, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri ile OPEC toplantısından gelecek haberlerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.585 ve 2.600 seviyelerinin direnç, 2.500 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

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