Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

11.03.2022 13:04
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 artışla 2.051,28 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 artışla 2.051,28 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,26 puan değer kazanarak 2.051,28'e çıktı. Toplam işlem hacmi 14,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 1,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,25 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,10 ile inşaat oldu.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının yatırımcı fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini bildirdi.

Artan enflasyonist kaygılar sonucu para politikalarının beklenenden daha "şahin" olacağı görüşlerinin güçlendiğine işaret eden analistler, bu kapsamda gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantılarından çıkacak kararların beklendiğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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