Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

01.07.2022 13:02
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,45 artışla 2.440,33 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,45 artışla 2.440,33 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,97 puan değer kazanarak 2.440,33'e çıktı. Toplam işlem hacmi 13,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,25 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,94 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında açıklanan makroekonomik verilerin özellikle ABD ekonomisi için resesyon riskinin güçlendiğini göstermeye devam etmesiyle dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de inşaat harcamaların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.380 ve 2.340 seviyelerinin destek, 2.450 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

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