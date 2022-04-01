Borsa, haftalık kapanış rekorunu tazeledi - Son Dakika
Üye Girişi

Borsa, haftalık kapanış rekorunu tazeledi

01.04.2022 18:36
Borsa, haftalık kapanış rekorunu tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazançla 2.251,68 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazançla 2.251,68 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 40,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,06 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,22 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,64 ile turizm oldu.

Yükseliş eğilimini üst üste beşinci haftaya taşıyan BIST 100 endeksi, haftalık kapanış rekorunu 2.251,68 puana taşıdı

BIST 30 endeksi de günü yüzde 0,95 artışla 2.500,71 puandan tamamladı ve haftalık kapanış rekoru kırdı.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon endişeleri ile küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine karşın BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığına dikkati çekti.

Jeopolitik riskler ve artan enflasyonist baskılar nedeniyle merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini daha agresif bir şekilde gerçekleştireceği yönündeki beklentilerin arttığını vurgulayan analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin bugün 2,45'in üzerini test ettiğine dikkati çekerek, bu kapsamda tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de sürdüğünü ifade etti.

Analistler haftaya ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının piyasaların odağında olacağını belirtti.

Haftaya veri gündeminde yurt içinde enflasyon, ihracat rakamları, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde perakende satışlar, dünya genelinde açıklanacak imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), verilerinin öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,34 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,34) göre bir önceki ay yüzde 54,44 olan yıllık enflasyonun yüzde 60,95'e yükseleceği hesaplanıyor.

YORUMLAR
500
Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları şubatta beklenenden az arttı Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları şubatta beklenenden az arttı Borsa günü yükselişle tamamladı Borsa günü yükselişle tamamladı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Enflasyon, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa, haftalık kapanış rekorunu tazeledi - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca saat 02.00'ye kadar uzatıldı!
18:21 Başkan Vedat Avcu, içki masasından söylediği "Ramazan" sözleri tepki toplayınca, özür diledi
18:17 Ablasını dövmediğini söyleyen kardeş: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım?
18:11 Galatasaray'da başkan Burak Elmas yeniden aday olabilir!
18:10 Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum geldi: Karar bana bildirilmedi, ben de sizinle birlikte öğrendim
18:06 Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
17:57 A Milli Takım'da soyunma odası birbirine girdi! Stefan Kuntz ile futbolcular tartıştı
17:28 Süleyman Soylu, Akşener'i eleştirdi: 6 ay bakanlık yapmış birisi konuşuyor
17:22 Bigadiç Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 liraya yükseltildi
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 18:44:37. #1.13#
SON DAKİKA: Borsa, haftalık kapanış rekorunu tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement