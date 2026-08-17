Borsa Haftaya Yükselişle Başladı
BIST endeksi, haftaya yüzde 0,15'lik artışla 14.192,88 puana ulaştı.
Borsa, haftaya yüzde 0,15'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,15'lik yükselişle başladı. Endeks, 20,62 puanlık artışla 14.192,88 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti.
Kaynak: İHA
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