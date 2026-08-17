Borsa Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Borsa Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa Haftaya Yükselişle Başladı
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BIST endeksi, haftaya yüzde 0,15'lik artışla 14.192,88 puana ulaştı.

Borsa, haftaya yüzde 0,15'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,15'lik yükselişle başladı. Endeks, 20,62 puanlık artışla 14.192,88 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika

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