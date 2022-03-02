Borsa İstanbul 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart'ta yapılacak - Son Dakika
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Borsa İstanbul 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart'ta yapılacak

02.03.2022 11:19
Borsa İstanbul 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart'ta yapılacak

Borsa İstanbul AŞ'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Mart 2022'de gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul AŞ'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Mart 2022'de gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasına göre, toplantı Borsa İstanbul'un Sarıyer'deki binasında saat 14.00'te başlayacak.

Pay sahipleri toplantıya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi aracılığıyla katılabilecek.

Toplantıda, Borsa İstanbul'un 2021 yılına ilişkin faaliyet raporu ve kar/zarar tablosu müzakere edilecek. Borsa İstanbul'un 2021 yılı karının kullanım şeklinin ve dağıtılacak kar/kazanç oranlarının belirleneceği toplantıda, kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşülerek karara bağlanacak.

Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi gibi konuların da ele alınacağı toplantıda, 2022 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçimi de onaylanacak.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu, Borsa İstanbul, Mart, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart'ta yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Borsa İstanbul 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart'ta yapılacak - Son Dakika
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