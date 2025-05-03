Borsa İstanbul'da felaket! Kaybolan paranın haddi hesabı yok - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da felaket! Kaybolan paranın haddi hesabı yok

Borsa İstanbul\'da felaket! Kaybolan paranın haddi hesabı yok

Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüşlerle birlikte 1,5 trilyonluk bir kayıp yaşandı. Yatırımcıların uzun süredir bekleyişte olduğu borsa 19 Mart'tan bu yana düşüşün adresi oldu.

03.05.2025 09:37
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Borsa İstanbul'da 19 Mart sonrası başlayan düşüş sürüyor. Borsa, 40 günde 1,5 trilyon lira eridi. Faiz indirimleri ve artan yabancı girişiyle birlikte Borsa İstanbul 2025 yılına yükselişle başlamıştı. 19 Mart itibarıyla bu yükseliş yerini sert düşüşlere bıraktı.

1,5 TRİLYON DOLAR BUHAR OLDU

Borsa istanbul'da 1 aylık kayıp yüzde 5 seviyelerinde. NTV'nin haberine göre; BIST 100 endeksindeki şirketlerin piyasa değeri 18 Mart'taki 9,64 trilyon liradan 30 Nisan sonunda 8,3 trilyon liraya geriledi. Piyasa değeri 40 günde 1,35 trilyon lira eridi.

YABANCI ÇIKIŞLARI SÜRÜYOR

Borsaya yabancı ilgisi de azaldı. Yabancının toplam hisse satışı 1 milyar 565 milyon dolara ulaştı. Böylece yılbaşından bu yana hisse senedinde net 550 milyon dolar yabancı çıkışı gerçekleşti.

İŞTE EN FAZLA DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

En fazla kaybın yaşandığı sektör ise yine yabancının en fazla yer aldığı bankalar oldu. Bankacılık endeksinde 4 aylık kayıp yüzde 21,32 oldu. Onu yüzde 16,38 düşüşle sigortacılık, yüzde 14,72 ile spor, yüzde 14,09 ile ticaret ve yüzde 10,13 ile kimya sektörü izledi. Borsadaki diğer önemli sektörlere bakıldığında gıda sektörü yüzde 7,3, sanayi yüzde 6,4, holdingler yüzde 5,67 geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler, piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 25 Nisan haftasında 92,4 milyon dolar net hisse alışı yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 476,7 milyon dolar oldu. Aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 476,7 milyon dolar oldu.

HİSSE SENEDİ STOKLARI 28,57 MİLYAR DOLAR OLDU

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 207,8 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 454,6 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 194,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 28 milyar 570,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS (Kesin Alım) stokları 10 milyar 332,7 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 738,5 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 3 milyar 692,2 milyon dolar oldu. Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 370,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da felaket! Kaybolan paranın haddi hesabı yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Bilgehan Göktürk:
    Bu ülke , tek adam rejiminden kurtulmadığı sürece her alanda dibe vurmaya devam edecez...Hala bu durumu anlamayan ve anlamak istemeyen acayip bir kesim var...Gemi su almış batıyoruz ve onlar uçtuğumuzu zannediyor...Neden böyle zannediyorlar?Çünkü bu tek adam rejimi bütün gazete televizyonların %90 nını hatta milletin televizyonu olan TRT yi bile istediği gibi kullanıyor...Gece gündüz milleti uçuyoruz kaçıyoruz masalları anlatarak uyutuyorlar maalesef....Doğru olan uçan kaçan kseim yok değil var...Onlar işte yandaş medya sahipleri, yandaşları hısım. akrabaları bir avuç yakın taraftarları her aşamada uçup kaçıyorlar...Olan ne oluyorsa gariban halk yığınlarına oluyor... 175 96 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Hukuk sisteminin işlemediği bir ülkede yatırımcı olmaz bi anlayın artık 134 30 Yanıtla
  • Halis demir:
    sadece erdoğan gitsinde ne olursa olsun diyen hain eller borsada batsa çıksada fark yemez bu vatanı ideoliji leri çürümüşlere teslim etmeyeceğiz. 52 98 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    parası olan arsa tarla alsın arsa tarla kaybettirmez asla 100 11 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    inse de çıksa da bu milletin cebine giren bir şey yok. beter olun 52 19 Yanıtla
  • Dadaş Ahmet:
    Bu iyi günlerimiz galiba... 52 8 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    17 Mart bütün hisselerimi satmıştım, O gün bugündür nakitte bekliyorum şükür. Bu arada daha dün borsa İstanbul'a yabancı girişi var diye haber yapıyordunuz. haberiniz olsun!! 44 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Adel iş yapamıyormu hiç mi bir iki silgi kalem sulu boya kalem traş satmadınız kardeşim hayırdır ya 37 3 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    Borsa İstanbul'da çoğu hisselerde 2-3 senedir manipülasyon var, şikayet edeceğim bir kurum yok, SPK bile buna dahil dikkate bile almıyorlar bu vesileyle yatırımcıda güven bırakmadılar. 37 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bilgihan Göktürk çiftbaş adam rejimin vurgun dan içerde Silivri’de şuan ayık ol geceden kafayı iyi çekmişsin yüzüne soğuk blr su çarp ayıl yani zabah oldu 7 24 Yanıtla
  • 033248:
    Lira mı, Dolar mı önce buna bi karar verelim :) 26 1 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    tesekkurler akp ve gtunun killari haberler.com 25 1 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    Türkiye'de Borsa endexini ve tüm hisseleri düşürmek için 3 yıldır hergün onlarca mazeret buluyorlar, fakat çıkarmak için sebep yok, amaç vatandaşın parasına çökmek... 21 0 Yanıtla
  • sefa.kural:
    borsa bu,satatrsın hisseleri düşer,alırsın yükselir mantık bu,hep alacak değiller ya,bu paranın kaybolduğu anlamına gelmez.alon musk sürekli kazıyor kaybedir şirket değerleri.ama böyle yorumlamıyorlar 0 0 Yanıtla
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