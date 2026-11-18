Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 183,5 puan azalarak 11.477,41 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,32 puan ve yüzde 0,04 azalışla 11.656,67 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.452,69 puanı, en yüksek 11.716,41 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,57 düşüşle 11.477,41 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 202,13 puan azalış ve yüzde 1,38 kayıpla 14.412,79 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,56, hizmetler endeksi yüzde 1,65, teknoloji endeksi yüzde 0,09 ve sanayi endeksi yüzde 1,96 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 9'u prim yaptı, 91'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koç Holding, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 755 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 3 bin 755 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 2,6 düşüşle 6 milyon 150 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,04, bileşik getirisi yüzde 39,28 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 50,3184, satışta 50,5200 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 50,2940, satışta 50,4955 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0974, sterlin/dolar paritesi 1,3165 ve dolar/yen paritesi 159,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ocak vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,86 azalışla 92,38 dolardan işlem görüyor.