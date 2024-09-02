Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 796 Bin 500 Liraya Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 796 Bin 500 Liraya Düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 796 bin 500 liraya geriledi. Bugün en düşük 2 milyon 736 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 801 bin lira seviyelerini gördü. Altında işlem hacmi 597 milyon 586 bin lira, toplam işlem miktarı ise 215,02 kilogram olarak gerçekleşti.

02.09.2024 17:46
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 796 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 736 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 801 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 2 milyon 796 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı perşembe gününü 2 milyon 801 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 597 milyon 586 bin 795,32 lira, işlem miktarı ise 215,02 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 727 milyon 379 bin 308,74 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile VakıfBank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.801.000,002.563,65

En Düşük2.736.000,00

En Yüksek2.801.000,00

Kapanış2.796.500,00

Ağırlıklı Ortalama2.772.101,11

Toplam İşlem Hacmi (TL)597.586.795,32

Toplam İşlem Miktarı (Kg)215,02

Toplam İşlem Adedi19

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 796 Bin 500 Liraya Düştü - Son Dakika

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