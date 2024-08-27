Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Düşüş Gösterdi

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 805 bin lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 797 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 810 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 2 milyon 805 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 817 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 310 milyon 467 bin 748,94 lira, işlem miktarı ise 831,82 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 332 milyon 669 bin 58,66 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 2.817.000,00 2.578,00 En Düşük 2.797.000,00 2.515,00 En Yüksek 2.810.000,00 2.564,00 Kapanış 2.805.000,00 2.561,00 Ağırlıklı Ortalama 2.800.582,73 2.547,41 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.310.467.748,94 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 831,82 Toplam İşlem Adedi 37

Kaynak: AA