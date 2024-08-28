Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Düşüş Gösterdi

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 794 bin lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 794 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 806 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 2 milyon 794 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 805 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 3 milyar 474 milyon 188 bin 200,99 lira, işlem miktarı ise 1.256,21 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi 3 milyar 529 milyon 945 bin 609,69 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler ve NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 2.805.000,00 2.561,30 En Düşük 2.794.000,00 2.490,00 En Yüksek 2.806.000,00 2.562,40 Kapanış 2.794.000,00 2.558,55 Ağırlıklı Ortalama 2.799.875,00 2.533,39 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.474.188.200,99 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.256,21 Toplam İşlem Adedi 49

Kaynak: AA