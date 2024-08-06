Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 640 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 633 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 644 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,5 artışla 2 milyon 640 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 600 bin liradan tamamlamıştı.

06.08.2024 16:50
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 640 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 633 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 644 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,5 artışla 2 milyon 640 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 600 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 1 milyar 754 milyon 231 bin 369,75 lira, işlem miktarı ise 671,63 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 93 milyon 125 bin 519,72 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Zirve Değerli Madenler, EHG Yetkili Müessese ve Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.600.000,002.420,00

En Düşük2.633.000,002.410,00

En Yüksek2.644.000,002.460,65

Kapanış2.640.000,002.449,50

Ağırlıklı Ortalama2.636.607,472.436,54

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.754.231.369,75

Toplam İşlem Miktarı (Kg)671,63

Toplam İşlem Adedi36

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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