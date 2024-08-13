Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 693 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 688 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 693 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3,2 artışla 2 milyon 693 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 610 bin liradan tamamlamıştı.

13.08.2024 17:29
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 693 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 688 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 693 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3,2 artışla 2 milyon 693 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 610 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 325 milyon 672 bin 898 lira, işlem miktarı ise 877,59 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 485 milyon 665 bin 114,62 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler ile AgaBullion Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.610.000,002.480,00

En Düşük2.688.000,002.440,00

En Yüksek2.693.000,002.495,00

Kapanış2.693.000,002.470,00

Ağırlıklı Ortalama2.690.500,002.459,18

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.325.672.898,00

Toplam İşlem Miktarı (Kg)877,59

Toplam İşlem Adedi17

Kaynak: AA

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