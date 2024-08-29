Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 801 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 795 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 810 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 801 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 794 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de, altında işlem hacmi 787 milyon 327 bin 651,23 lira, işlem miktarı ise 280,59 kilogram oldu. Tüm metallerde işlem hacmi de 791 milyon 521 bin 963,69 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile VakıfBank olarak sıralandı. Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: STANDART TL/KG: Önceki Kapanış: 2.794.000,00, En Düşük: 2.795.000,00, En Yüksek: 2.810.000,00, Kapanış: 2.801.000,00, Ağırlıklı Ortalama: 2.805.393,31, Toplam İşlem Hacmi (TL): 787.327.651,23, Toplam İşlem Miktarı (Kg): 280,59, Toplam İşlem Adedi: 24

29.08.2024 17:16
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 801 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 795 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 810 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 801 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 794 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 787 milyon 327 bin 651,23 lira, işlem miktarı ise 280,59 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 791 milyon 521 bin 963,69 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile VakıfBank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.794.000,002.558,55

En Düşük2.795.000,002.563,65

En Yüksek2.810.000,002.576,00

Kapanış2.801.000,002.563,65

Ağırlıklı Ortalama2.805.393,312.571,45

Toplam İşlem Hacmi (TL)787.327.651,23

Toplam İşlem Miktarı (Kg)280,59

Toplam İşlem Adedi24

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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