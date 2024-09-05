Borsa İstanbul'da Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 803 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 803 Bin Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,4 artışla 2 milyon 803 bin liraya ulaştı. Gün içinde en düşük 2 milyon 713 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 806 bin lira seviyelerine gerilerken, toplam işlem hacmi 2 milyar 870 milyon lira olarak kaydedildi. En çok işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler ve Garanti BBVA gibi isimler öne çıktı.

05.09.2024 17:16
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 803 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 713 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 806 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 803 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 790 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 870 milyon 354 bin 998,54 lira, işlem miktarı ise 1.036,79 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 34 milyon 732 bin 79,37 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.790.500,002.500,00

En Düşük2.713.000,002.506,00

En Yüksek2.806.000,002.575,35

Kapanış2.803.000,002.515,00

Ağırlıklı Ortalama2.743.843,402.557,03

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.870.354.998,54

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.036,79

Toplam İşlem Adedi35

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 803 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 803 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika
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