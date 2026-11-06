Borsa İstanbul\'da BIST 100 açılışta yüzde 0,84 düşerek 11.237,83 puana indi

Borsa İstanbul'da BIST 100 açılışta yüzde 0,84 düşerek 11.237,83 puana indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,84'lük düşüşle başladı; endeks 95,44 puanlık azalışla 11.237,83 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti.
Borsa, güne yüzde 0,84'lük düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,84'lük düşüşle başladı. Endeks, 95,44 puanlık azalışla 11.237,83 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti.
Kaynak: İHA
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