Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte
Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte

21.04.2026 18:53
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 109,51 puan azalarak 14.375,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 50,20 puan ve yüzde 0,35 artışla 14.535,11 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.375,40, en yüksek 14.616,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kaybederek 14.375,40 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 119,26 puan ve yüzde 0,72 düşüşle 16.471,96 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,37, mali endeks yüzde 0,44, hizmetler endeksi yüzde 0,98 ve teknoloji endeksi yüzde 2,00 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 28'i prim yaptı, 72'si geriledi. Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Türkiye Altın İşletmeleri ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 748 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 748 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 905 bin 500 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,30, bileşik getirisi yüzde 39,60 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,7787, satışta 44,9582 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,7639, satışta 44,9433 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1759, sterlin/dolar paritesi 1,3517 ve dolar/yen paritesi 159,309 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,8 artışla 93 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

