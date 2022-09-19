Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

19.09.2022 18:46
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 177,79 puan azalarak 3.199,54 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 177,79 puan azalarak 3.199,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,53 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 3.378,87 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.199,54, en yüksek 3.393,66 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,26 azalışla 3.199,54 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 5,67, sanayi endeksi yüzde 3,87, hizmetler endeksi yüzde 3,55 ve teknoloji endeksi yüzde 6,39 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 227,19 puan ve yüzde 6,19 düşüşle 3.440,71 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 9'u prim yaptı, 89'u geriledi. Akbank, Garanti Bankası, ASELSAN, Yapı Kredi Bankası ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.672,80 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.672,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 kazanımla 998 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,2530 lira, satışta 18,3261 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,2346 lira, satışta 18,3077 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0007, sterlin/dolar paritesi 1,1403, dolar/yen paritesi de 143,29 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,67 düşüşle 90,03 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 13:19:54. #1.13#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement