Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 177,79 puan azalarak 3.199,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,53 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 3.378,87 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.199,54, en yüksek 3.393,66 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,26 azalışla 3.199,54 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 5,67, sanayi endeksi yüzde 3,87, hizmetler endeksi yüzde 3,55 ve teknoloji endeksi yüzde 6,39 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 227,19 puan ve yüzde 6,19 düşüşle 3.440,71 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 9'u prim yaptı, 89'u geriledi. Akbank, Garanti Bankası, ASELSAN, Yapı Kredi Bankası ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.672,80 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.672,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 kazanımla 998 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,2530 lira, satışta 18,3261 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,2346 lira, satışta 18,3077 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0007, sterlin/dolar paritesi 1,1403, dolar/yen paritesi de 143,29 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,67 düşüşle 90,03 dolardan işlem görüyor.