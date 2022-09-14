Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

14.09.2022 19:23
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,09 puan artarak 3.446,96 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,09 puan artarak 3.446,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 34,45 puan ve yüzde 1,01 kayıpla 3.392,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.277,43, en yüksek 3.446,96 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 3.446,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,36 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 2,73, hizmetler endeksi yüzde 3,28, teknoloji endeksi yüzde 5,52 değer kazandı.

BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 19,04 puan ve yüzde 0,51 yükselişle 3.767,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 30'u geriledi. Kardemir (D), Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.???????

Altının onsu 1.702 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 19.10 itibarıyla 1.702 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,1 düşüşle 992 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,2193 lira, satışta 18,2923 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,2078 lira, satışta 18,2807 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,01'den, bileşik getirisi de yüzde 14,50'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 19.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9990, sterlin/dolar paritesi 1,1570, dolar/yen paritesi de 142,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2 artışla 94,7 dolardan işlem görüyor.

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Borsa günü yükselişle tamamladı Borsa günü yükselişle tamamladı Altının kilogramı 992 bin liraya geriledi Altının kilogramı 992 bin liraya geriledi
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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