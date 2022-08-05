Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

05.08.2022 18:53
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26,82 puan artarak 2.750,49 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26,82 puan artarak 2.750,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,77 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 2.734,44 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.707,18, en yüksek 2.762,95 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 artışla 2.750,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,77, hizmetler endeksi yüzde 1,62, teknoloji endeksi yüzde 0,94 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 34,76 puan ve yüzde 1,19 yükselişle 2.956,24 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 43'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.775,65 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.775,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,20 kazanımla 1 milyon 35 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,9237 lira, satışta 17,9955 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,9224 lira, satışta 17,9942 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,65'ten, bileşik getirisi de yüzde 21,72'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0155, sterlin/dolar paritesi 1,2049, dolar/yen paritesi de 135,37 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,60 yükselişle 95,26 dolardan işlem görüyor.???????

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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