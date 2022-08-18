Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 40,01 puan artışla 3.020,01 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, güne 0,59 puan ve yüzde 0,02 değer kaybederek 2.979,41 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.924,83, en yüksek 3.033,81 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 artışla 3.020,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeksi yüzde 0,73, sanayi endeksi yüzde 2,51 ve teknoloji endeksi yüzde 2,13 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,56 azalış kaydetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 59,82 puan ve yüzde 1,85 yükselişle 3.289,24 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 51'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Yapı Kredi ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.762 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.762 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,6 artışla 1 milyon 30 bin 202 liradan tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,9562 lira, satışta 18,0281 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,9286 lira, satışta 18,0004 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,82'den, bileşik getirisi de yüzde 18,61'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0140, sterlin/dolar paritesi 1,2010, dolar/yen paritesi de 135,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,1 artışla 95,5 dolardan işlem görüyor.