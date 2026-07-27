Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 169,10 puan azalarak 13.774,77 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 84,53 puan ve yüzde 0,61 artışla 14.028,40 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.773,98, en yüksek 14.085,39 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,21 değer kaybederek 13.774,77 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 249,96 puan ve yüzde 1,58 azalışla 15.611,85 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,72, sanayi endeksi yüzde 1,69 ve teknoloji endeksi yüzde 2,77 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 72'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Katılımevim Tasarruf Finansman en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 74 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 74 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6 milyon 210 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,25, bileşik getirisi yüzde 41,91 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,2351, satışta 47,4243 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,1317, satışta 47,3206 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1371, sterlin/dolar paritesi 1,3302 ve dolar/yen paritesi 163,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 5,8 azalışla 86,4 dolardan işlem görüyor.