Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19,42 puan azalarak 13.779,39 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 28,32 puan ve yüzde 0,21 artışla 13.827,14 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.698,81 puanı, en yüksek 13.956,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kaybederek 13.779,39 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 59,01 puan ve yüzde 0,38 azalışla 15.595,83 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,30, mali endeks yüzde 0,09 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,28, ve teknoloji endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 42'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, CW Enerji, Ereğli Demir ve Çelik ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 352 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 352 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 6 milyon 673 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,98, bileşik getirisi yüzde 41,59 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,4896, satışta 47,6799 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,4723, satışta 47,6625 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1558, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 157,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1,1 artışla 83,4 dolardan işlem görüyor.