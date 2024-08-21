Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 77,50 puan azalarak 9.904,79 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,72 puan ve yüzde 0,16 azalışla 9.966,57 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.897,58 puanı, en yüksek 10.080,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 9.904,79 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,52, mali endeks yüzde 0,30, hizmetler endeksi yüzde 1,32 ve teknoloji endeksi yüzde 1,74 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 69,76 puan ve yüzde 0,64 kayıpla 10.866,50 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 74'ü geriledi. Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 507 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 507 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yatay seyirle 2 milyon 782 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,8228 lira, satışta 33,9583 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,7245 lira, satışta 33,8597 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1140 sterlin/dolar paritesi 1,3070 ve dolar/yen paritesi 145,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yatay seyirle 76,7 dolardan işlem görüyor.