Borsa güne yatay başladı

Yurt içi piyasaların bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 'nın ( TCMB ) faiz kararına odaklandığını aktaran analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ikinci el konut satışlarının öne çıktığını kaydetti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,42'yle madencilik, en çok kaybettiren yüzde 3,67'yle finansal kiralama, faktoring oldu.

Kaynak: AA

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