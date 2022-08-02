Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa güne yükselişle başladı

02.08.2022 10:02
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 artışla 2.662,00 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 artışla 2.662,00 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,68 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 2.662,00 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58'le ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,32'yle finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 2,47 değer kazancıyla 2.656,32 puandan tamamladı. Endeks böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin resesyon beklentilerini güçlendirmesinin ardından küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD-Çin gerilimine ilişkin haber akışının da risk algısını artırdığını söyledi.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gitmesinin askeri karşılık dahil ciddi sonuçlar doğuracağına dair sert uyarılarda bulunmasına karşın Amerikan televizyon kanalı CNN, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de yaptığı açıklamada, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin çok doğal bir mesele olduğunu ve bu ziyareti gerçekleştirme hakkı bulunduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, bugün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.670 ve 2.700 seviyelerinin direnç, 2.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Tayvan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

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