Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 0,19 puan artışla 3.020,20'den tamamladı.

BIST 100 endeksi, güne 7,85 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 3.027,86 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.999,46, en yüksek 3.051,83 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 3.020,20 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,68 ve hizmetler endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, mali endeksi yüzde 0,37, ve teknoloji endeksi yüzde 1,11 azaldı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,17 puan ve yüzde 0,31 düşüşle 3.279,07 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 44'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Şişecam, Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.748,4 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.748,4 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,5 azalışla 1 milyon 25 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,0640 lira, satışta 18,1364 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,9562 lira, satışta 18,0281 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,04'ten, bileşik getirisi de yüzde 17,77'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0040, sterlin/dolar paritesi 1,1790, dolar/yen paritesi de 137,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 artışla 96,2 dolardan işlem görüyor.