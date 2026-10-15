Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 48,12 puan düşüşle 12.070,17 puandan kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 48,12 puan azalarak 12.070,17 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 65,35 puan ve yüzde 0,54 azalışla 12.052,94 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.962,25 puanı, en yüksek 12.160,40 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kaybederek 12.070,17 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 61,09 puan ve yüzde 0,41 azalışla 14.986,78 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,84, mali endeksi yüzde 0,17, sanayi endeksi ise yüzde 1,27 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,76 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32'si prim yaptı, 61'i geriledi. Akbank, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 156 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,03, bileşik getirisi yüzde 39,28 seviyesinde gerçekleşti.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 156 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,23 artışla 6 milyon 580 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,2970, satışta 49,4945 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,2695, satışta 49,4670 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1201, sterlin/dolar paritesi 1,3251 ve dolar/yen paritesi 158,2 düzeyinde seyrediyor.

Aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,25 artışla 106,3 dolardan işlem görüyor.