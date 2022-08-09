Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü düşüşle tamamladı

09.08.2022 18:18
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 2.785,16 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 2.785,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, gün içinde 2.807,21 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek, önceki kapanışa göre 9,89 puan azalışla 2.785,16 puandan kapandı. Toplam işlem hacmi 43,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,13'le finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,10'la iletişim oldu.

Analistler, yarın ABD, Çin ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri öncesi küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.820 puanın direnç, 2.750 ve 2.720 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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