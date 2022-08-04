Borsa günü rekorlarla tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü rekorlarla tamamladı

04.08.2022 18:31
Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,46 kazançla 2.723,67 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.733,50 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,46 kazançla 2.723,67 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.733,50 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 44,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,82 ve holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,28 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,46 kazançla 2.723,67 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.733,50 puana taşıdı.

İngiltere Merkez Bankası ( BoE) politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,75'e çıkardı. Banka böylece 27 yılın en sert faiz artışını yaptı.

Analistler, jeopolitik risklere ilişkin endişelerin geri plana atılması ve yatırımcıların beklentilerden iyi gelen şirket finansal sonuçları ve makroekonomik verilere odaklanması ile küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, Almanya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.750 seviyesinin direnç, 2.600 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Piyasalarda gün ortası Piyasalarda gün ortası Günün ilk yarısında görülen en yüksek seviye! Borsa İstanbul'da rekor kırıldı Günün ilk yarısında görülen en yüksek seviye! Borsa İstanbul'da rekor kırıldı
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa günü rekorlarla tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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