Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,93 değer kazancıyla 2.592,38 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi yüzde 2,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,38 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,34 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, özellikle ABD'de açıklanan son verilerin küresel resesyona ilişkin endişeleri artırmasına karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yavaş faiz artışına gideceği beklentileri ve açıklanan 2. çeyrek şirket finansal sonuçlarının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Haftaya, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Almanya'da sanayi üretimi, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.620 seviyesinin direnç, 2.480 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.