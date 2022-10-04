Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü yükselişle tamamladı

04.10.2022 18:30
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazancıyla 3.458,03 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazancıyla 3.458,03 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 65,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 78,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,65 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren yüzde 1,58 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, artan "resesyon" uyarıları ve zayıf ekonomik verilerin, merkez bankalarını "şahin" para politikaları konusunda gevşemeye itebileceği beklentilerinin oluştuğunu belirterek, küresel tahvil faizlerinde yaşanan düşüşün de risk iştahındaki toparlanmaya katkı sağladığını söyledi.

Piyasalarda dalgalanmanın bir müddet daha sürebileceğine işaret eden analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 puanın destek, 3.500 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

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