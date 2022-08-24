Bankacılık endeksi yüzde 3,71, holding endeksi yüzde 2,85 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika

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