Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü düşüşle tamamladı

24.08.2022 18:24
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,96 değer kaybıyla 3.060,30 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,96 değer kaybıyla 3.060,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 70,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,71, holding endeksi yüzde 2,85 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, 3.148,82 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından kazançlarının tamamını geri vererek, 3.050 puan üzerinde dengelendi.

Analistler, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını tetiklemesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin artmasıyla küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül ayı toplantısına yönelik 50 ve 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin eşitlendiğine işaret eden analistler, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu kapsamında yapılacak açıklamalarla beklentilerin netleşebileceğini kaydetti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantı tutanakları, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanımı, sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları, ABD ve Almanya'da büyümenin piyasaların odağında bulunacağını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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