Borsa günü rekorla tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü rekorla tamamladı

16.08.2022 18:26
Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,96 kazançla 2.913,30 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da tazelemiş oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,96 kazançla 2.913,30 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da tazelemiş oldu.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 65,9 milyar lira ile 17 Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,67, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,60 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,80 ile spor oldu.

Analistler, artan haber ve veri gündemiyle piyasalarda risk iştahının arttığını ve borsanın küresel piyasalardan pozitif ayrıştığını belirterek, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların da sürdüğünü söyledi.

Yarın, yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, yurt dışında ise İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de temmuz ayına ilişkin Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.950 seviyesinin direnç, 2.880 ve 2.850 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa günü rekorla tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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