Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

12.09.2022 13:10
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.628,11 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.628,11 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 105,81 puan ve yüzde 3,00 değer kazancıyla 3.627,19 puan oldu. Toplam işlem hacmi 60,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 5,65, holding endeksi yüzde 3,46 yükseldi.,

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 2,86 ile spor oldu.

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.628,11 puana taşıdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), verilerine göre cari işlemler hesabı temmuzda 4 milyar 10 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 585 milyon dolar oldu.

Analistler, geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin büyük oranda azalmasıyla küresel pay piyasalarında artan risk iştahının yeni haftaya da taşındığını söyledi.

Bu hafta ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasalara yön vermesinin beklendiğini aktaran analistler, halihazırda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 90 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.650 seviyesinin direnç, 3.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

YORUMLAR
500
Borsa haftaya rekorla başladı Borsa haftaya rekorla başladı Borsa haftaya rekorla başladı Borsa haftaya rekorla başladı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:52 Valerien Ismael'den Başakşehir'e iddialı gönderme: İlki yaşatacağız
18:44 Lise öğrencileri arasındaki şaka silahlı saldırı korkusuyla okulun kapanmasına sebebiyet verdi
18:38 Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka biri olmuştu! Bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu
18:22 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan '12 Eylül' paylaşımı: Millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur
18:21 Türkiye savunma sanayinde boş durmuyor! 'Hayalet SİHA' dünya basınında yer buldu
17:56 Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir! Zorlu maçın ilk 11'leri açıklandı
17:47 Bu mucize! Diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanseri olduğunu öğrenen kadın cenazesini planlasa da tedavi yolunda gitti
17:29 Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü!
17:27 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İşte açıklama için kulislerde konuşulan tarih...
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 19:18:50. #1.12#
SON DAKİKA: Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement