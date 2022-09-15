Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün ortası

15.09.2022 13:20
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 3.446,26 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 3.446,26 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,70 puan değer kaybetti.

Dün 3.446,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,19 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 3.452,15 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.405,94, en yüksek ise 3.494,38 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,95 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,97, teknoloji endeksi yüzde 4,16, ve sanayi endeksi yüzde 1,40 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i yükseldi, 24'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Yapı Kredi ve VakıfBank, oldu.

Altının onsu 1.689 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,08, bileşik getirisi yüzde 14,58 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9990, sterlin/dolar paritesi 1,1520 ve dolar/yen paritesi 143,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,2630 liradan, avro 18,2530 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 azalışla 1.689 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,4 azalışla 92,8 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Altında düşüş sürüyor! Gün sonunda 991,8 liradan alıcı buluyor Altında düşüş sürüyor! Gün sonunda 991,8 liradan alıcı buluyor Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa günü düşüşle tamamladı
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:55:57. #1.12#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement