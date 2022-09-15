Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 3.446,26 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,70 puan değer kaybetti.

Dün 3.446,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,19 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 3.452,15 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.405,94, en yüksek ise 3.494,38 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,95 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,97, teknoloji endeksi yüzde 4,16, ve sanayi endeksi yüzde 1,40 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i yükseldi, 24'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Yapı Kredi ve VakıfBank, oldu.

Altının onsu 1.689 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,08, bileşik getirisi yüzde 14,58 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9990, sterlin/dolar paritesi 1,1520 ve dolar/yen paritesi 143,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,2630 liradan, avro 18,2530 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 azalışla 1.689 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,4 azalışla 92,8 dolardan işlem görüyor.